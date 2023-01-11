أمن وقضاء
11 كانون الثاني 2023 - 07:39
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وزير العدل: كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية

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Lebanon News
أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ان "كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه".

وكشف خوري في مؤتمر صحافي ان "لبنان تلقى طلبات مساعدة قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ والمانيا وفرنسا للاشتباه بوجود جرائم مالية".

وأشار الى ان "الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان".
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وقال "ما زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة ونأمل ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي".
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