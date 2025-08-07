الأخبار
نفّذ عمليات سلب ونشل بقوة السلاح في جبل لبنان...

أمن وقضاء
2025-08-07 | 02:26
نفّذ عمليات سلب ونشل بقوة السلاح في جبل لبنان...

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب بقوة السلاح والسرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول إقدام مجهول على تنفيذ عمليات من هذا النوع في مناطق متعددة من جبل لبنان.

وعلى الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى ط. ف. (مواليد عام 1987، لبناني).

وبتاريخ 24-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة زوق مصبح.

وبتفتيشه، ضُبط بحوزته:

- 15 حبّة مخدّرة
- هاتف خلوي
- جواز سفر غير عائد له

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بتنفيذ عدّة عمليات سلب بقوة السلاح ونشل، في عدد من مناطق جبل لبنان، من بينها عملية نشل ساعة يد في محلة جلّ الديب، وسلب قلادة ذهبية، وسلسال، ومبلغ مالي بقوة السلاح في جبيل.

وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عمليات

السلاح

لبنان...

LBCI التالي
بكمين محكم... توقيف مروّج مخدّرات في كورنيش النهر
نهاية أبو سلة… سقوط إمبراطور المخدرات في بعلبك
LBCI السابق

