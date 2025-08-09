الأمن العام معزيا بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء

تقدمت المديرية العامة للأمن العام "مديراً وضباطاً ومفتشين ومأمورين، من قيادة الجيش اللبناني ومن ذوي الشهداء الأبرار الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم ورفاقهم نعمة الصبر".



وقالت في بيان: "إن استشهاد هؤلاء الأبطال هو خسارة للوطن كله، إذ يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء في سبيل الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمنطقة، يواصل الجيش اللبناني أداء مهامه الوطنية بكل تفانٍ وانضباط، حامياً الحدود، وحافظاً الأمن الداخلي، ومثبتاً أنه الركيزة الأساسية لوحدة الوطن وسيادته".



وأضافت: "رحم الله شهداء الجيش، وحمى لبنان وجيشه من كل سوء".