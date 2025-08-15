أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الداخلية: توقيف موظفين ومعقبي معاملات بتهم رشى وتزوير لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات

أمن وقضاء
2025-08-15 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الداخلية: توقيف موظفين ومعقبي معاملات بتهم رشى وتزوير لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الداخلية: توقيف موظفين ومعقبي معاملات بتهم رشى وتزوير لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أنه "في إطار الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة الفساد في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وبعد ورود معلومات إلى رئاسة المصلحة حول قيام أحد الموظفين، ويدعى (أ.م)، بتقاضي رشاوى مالية مقابل التغاضي عن مغايرات أثناء قيامه بالكشف على السيارات، تم وضع الموظف المذكور أعلاه تحت المراقبة.

وبالتنسيق مع شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تم بتاريخ 5 آب 2025 ضبطه بالجرم المشهود وتوقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وباشتراكه مع الموظف (د.هـ)، إضافةً إلى بيعه صكوك بيع لمعقبي المعاملات والكشف على السيارات من دون حضورها إلى المصلحة.

وتم توقيف الموظف (د.ه)، والمعقبين (ب.د)، (م.ع)، و(ج.د)، ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين، بإشراف القضاء المختص."

وأكدت وزارة الداخلية والبلديات التزامها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات والمؤسسات التابعة لها، بما يحفظ حقوق المواطنين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

موظفين

ومعقبي

معاملات

وتزوير

لمكافحة

الفساد

مصلحة

تسجيل

السيارات

والآليات

LBCI التالي
توقيف مروج عملة مزيفة في البترون
توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-22

الرئيس عون تناول مع البستاني ملفات مكافحة الفساد وعمل مصلحة تسجيل السيارات

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-11

البستاني: توقيف القضاء للوزير سلام خطوة جريئة للبدء بالمحاسبة ومكافحة الفساد

LBCI
أخبار دولية
2025-06-29

ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-04

كركي: آلية تنظيمية جديدة لمعالجة معاملات الإستشفاء المتعلقة بالولادة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:03

حريق كبير في أحراج بشعله البترونية ويزبك إتصل بقيادة الجيش للمؤازرة

LBCI
أمن وقضاء
10:39

مشيخة العقل تنفي المزاعم حول استهداف جامع السويداء

LBCI
أمن وقضاء
09:48

مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف شخصًا بجرم سلب ونشل وآخر لحيازته مسدسًا حربيًا ومواد مخدرة

LBCI
أمن وقضاء
08:28

حريقان في ضهر نصار على تخوم عدبل وفي ذوق الحصنية-عكار... وعمليات الإطفاء مستمرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-08

تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه

LBCI
أخبار دولية
2025-06-24

الجيش الإسرائيلي: إعتراض طائرتين مسيرتين "على الأرجح من إيران"

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 15-08-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-07

الوفاء للمقاومة: الحكومة انساقت وراء الإملاءات الأميركية ومحاولات نزع سلاح المقاومة خدمة مجانية لإسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:56

قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم

LBCI
أخبار دولية
05:45

لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب

LBCI
أخبار لبنان
04:34

الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق

LBCI
أخبار لبنان
04:13

عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
أخبار لبنان
13:46

النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!

LBCI
أخبار لبنان
13:33

في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
خبر عاجل
14:25

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
خبر عاجل
13:58

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
خبر عاجل
03:24

قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر

LBCI
خبر عاجل
03:27

قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More