مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف شخصًا بجرم سلب ونشل وآخر لحيازته مسدسًا حربيًا ومواد مخدرة
أمن وقضاء
2025-08-15 | 09:48
مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف شخصًا بجرم سلب ونشل وآخر لحيازته مسدسًا حربيًا ومواد مخدرة
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص يقود دراجة آلية مسروقة بعمليات سلب، نشل، وتعاطي المخدرات في بيروت وضواحيها.
وبنتيجة المتابعة، والاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة، تمكنت من رصده في مدينة الشويفات، حيث جرى توقيفه على متن الدراجة المسروقة، وهو المدعو:
ح. ع. (مواليد عام 1998، لبناني).
وبتفتيشه، عثر بحوزته على هاتف خلوي مسروق، حبوب مخدرة، ومبلغ من المال.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.
وفي السياق عينه، اشتبهت عناصر المفرزة خلال إقامة تمركزات أمنية ثابتة وظرفية في محلة صوفر، بسيارة نوع "بي أم" دون أوراق، يقودها المدعو: ج. أ. (مواليد عام 1995، لبناني).
وبتفتيشه والسيارة، عثر على مسدس حربي مع /6/ طلقات، طبة بلاستيكية وعلبة حديدية بداخلهما مادة الكوكايين وسيجارة حشيشة الكيف، دفتر ورق لف، وهاتف خلوي.
وأودعا مع المضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
إستقصاء
لبنان
شخصًا
لحيازته
مسدسًا
حربيًا
ومواد
مخدرة
