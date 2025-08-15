أخبار
الدفاع المدني: جهود جبارة لإخماد حرائق تجتاح لبنان من الشمال إلى الجنوب

أمن وقضاء
2025-08-15 | 12:57
الدفاع المدني: جهود جبارة لإخماد حرائق تجتاح لبنان من الشمال إلى الجنوب

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان أنه "بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات، وبإشراف مباشر من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، رفعت المديرية العامة جهوزيتها القصوى لمواجهة موجة الحرائق الكارثية التي اجتاحت مختلف المناطق اللبنانية، مهددة السلامة العامة ومنازل المواطنين.

وفي محافظة عكار، تمكنت فرق الدفاع المدني، بمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، ووحدات من الجيش المنتشرة عملانيًا، من السيطرة على حرائق اندلعت في بلدات البيرة، الباردة والنهرية، وامتدت وصولاً إلى أطراف بلدة منجز وكادت ان تهدد المنازل السكنية. 

كما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار في القبيات، الحصنية وظهر نصار، إلى جانب حريق اجتاز الحدود السورية ودخل غابات الخالصة – الهيشة، إضافةً إلى إخماد حريق شربيلا – سهل عكار.

وفي جرد القبيات تحديدًا، لا زالت فرق الإطفاء تواظب على مراقبة البقع الملتهبة حيث تمركزت في عدة نقاط للمراقبة وتواصل تنفيذ عمليات تبريد متكررة  للتحقق من إخماد النيران بإحكام.

وفي قضاء الضنية، ساهمت طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني في دعم فرق الدفاع المدني لإخماد حريق اندلع في أحراج بطرماز – مرمر.

أما في قضاء البترون، فلا تزال العمليات جارية للسيطرة على حريق في منطقة بشعله. 

وفي محافظة جبل لبنان، نجحت فرق الدفاع المدني، تمكنت الفرق من إخماد الحريق الذي اندلع في أحراج بجه – عين كفاع (قضاء جبيل). 

إلى ذلك، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار في الشويفات – الغندور وأحراج مجد المعوش، بينما تستمر جهود الإطفاء في محافظة الجنوب، حيث تمّت السيطرة على حرائق سبلين والحُمصية – جزين.

وفي قضاء مرجعيون، كان الحريق الأعنف يوم أمس في دير ميماس، وقد نجحت الفرق في السيطرة عليه. 

كما تسببت الغارات بمسيّرات العدو الإسرائيلي في اندلاع حرائق في معركة، جناتا وطورا (قضاء صور)، وتمت السيطرة عليها وإخمادها بنجاح.

وقد تابع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العمليات ميدانيًا ومع غرفة العمليات المركزية حتى ساعة متأخرة من الليل، واستكمل المتابعة منذ فجر اليوم لضمان استمرارية الجهود والسيطرة على الحرائق.

وفي سياق منفصل، نفذت فرق الإنقاذ مهمة إنسانية بارزة، يوم أمس، تمثلت في انتشال جثث ثلاثة عمال سوريين من داخل ريغار للصرف الصحي في بلدة المرج – البقاع."

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند وقوع أي طارئ، أو إرسال الصور والموقع الجغرافي عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693، لتسهيل سرعة التدخل وتقديم المساعدة بأقصى سرعة ممكنة.

توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
الجيش: توقيف عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها وأعضاء شبكة تقوم بأعمال منافية للآداب
LBCI السابق

