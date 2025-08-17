الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش دهمت محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع - بعلبك، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.



وأفادت في بيان، بأن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مدينة صور المواطن (ع.ف.) لارتكابه جرائم مختلفة: الانتماء إلى عصابة مسلحة، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.