إصابة شابة بجروح جراء إنزلاق دراجتها واستقرارها تحت شاحنة على طريق شكا

اصيبت الشابة ر.أ جراء انزلاق دراجتها النارية تحت شاحنة يقودها المدعو م. س على طريق شكا - البترون.



وتولى عناصر الصليب الأحمر نقلها إلى مستشفى البترون، وحالتها وصفت بالمستقرة.



وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، حيث تم توقيف سائق الشاحنة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.