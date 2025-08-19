رسامني إستقبل سفير الصين واستفسر منه عن موعد وصول هبة الـ100 باص لدعم قطاع النقل العام

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني في مكتبه في الوزارة سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد في لبنان شن شواندونغ، في زيارة تعارف، وكانت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.



وخلال اللقاء، أثار رسامني موضوع الهبة الصينية المتمثلة بمئة باص مخصصة لدعم قطاع النقل العام في لبنان، مستفسرًا عن موعد وصولها إلى لبنان من أجل إدخالها حيّز الخدمة في أقرب وقت ممكن.



من جهته، عرض السفير الصيني "مجموعة من المبادرات التي تعكس التزام بلاده بدعم لبنان بهبات إضافية تتعلق بمشاريع البنى التحتية والطرقات، إلى جانب دعوة وفود لبنانية للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة في الصين لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات الفنية".



ورحب رسامني بهذه المبادرات، مثمنًا "دور الصين في دعم لبنان في مجالات النقل والبنى التحتية"، ومؤكدًا أن "الوزارة ستتابع مع الجهات المعنية جميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المشاريع ووضعها في الإطار العملي".