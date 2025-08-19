قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص إعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة في رشعين-زغرتا ثم تركهم بسندات إقامة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على منصة "اكس" انه "اثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء بالضرب على قاصر داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء زغرتا، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المتورطين، وجرى توقيفهم بناءً لاشارة القضاء المختص، قبل ان يتركوا لقاء بسندات إقامة".