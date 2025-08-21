أخبار
مفرزة بعلبك القضائيّة توقف بمكمن مُحكم مطلوبًا للقضاء بجرائم متنوّعة
أمن وقضاء
2025-08-21 | 07:21
مفرزة بعلبك القضائيّة توقف بمكمن مُحكم مطلوبًا للقضاء بجرائم متنوّعة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وتوقيف المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة عن وجود أحد المطلوبين في بلدة دورس- بعلبك.
بنتيجة المتابعة، تبيّن أنه يُدعى:
أ. ع. (مواليد عام 1985، لبناني) وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم بيع دراجات آليّة مسروقة، وبموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة سيارات، ومطلوب للجيش اللبناني بجرم فرار.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد مكان وجوده بالقرب من أحد المحال في البلدة المذكورة أعلاه، وتوقيفه بكمين مُحكم.
أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.
