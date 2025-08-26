الأخبار
منسى خلال لقائه نظيره الكويتي: دعمكم ركيزة أساسية لصمود الجيش اللبناني واستمراريته

أمن وقضاء
2025-08-26 | 03:26
منسى خلال لقائه نظيره الكويتي: دعمكم ركيزة أساسية لصمود الجيش اللبناني واستمراريته
منسى خلال لقائه نظيره الكويتي: دعمكم ركيزة أساسية لصمود الجيش اللبناني واستمراريته

استكمل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، برفقة وفد من كبار ضباط الجيش اللبناني، محادثاته في دولة الكويت بلقاء جمعه بنظيره الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وتم خلال الاجتماع بحث أوجه الدعم المنتظر للجيش اللبناني، لا سيما في ما يتعلق بتطوير تجهيزاته العسكرية، تعزيز خدمات الطبابة العسكرية ودعم جهاز إسكان العسكريين، وذلك في إطار المساعدات التي قررت دولة الكويت تقديمها لتعزيز استقرار المؤسسة العسكرية اللبنانية.

وتطرّق الجانبان إلى العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين الحرص على توسيع مجالات التعاون الثنائي وتفعيله بما يخدم المصالح المشتركة. وأعرب الوزير منسى عن "شكر لبنان العميق للكويت وقيادتها على المساندة المتواصلة في أصعب المراحل"، معتبرًا أنّ "دعمها يشكل ركيزة أساسية في صمود الجيش واستمراريته".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

لقائه

نظيره

الكويتي:

دعمكم

ركيزة

أساسية

لصمود

الجيش

اللبناني

واستمراريته

