في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم، وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما تلك المُتعلّقة بتهريب الأدوية عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي من دون خضوعها للكشف والموافقات اللازمة حسب الأطر القانونية، وبعد توقيف عددٍ كبيرٍ من المتورطين في الملف، في أوقاتٍ سابقة، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بتخزين كميّة كبيرة من هذه الأدوية في منزله الكائن في الأوزاعي.



وبحسب البلاغ، فإنه حوالي الساعة 15،00 من تاريخ 21-08-2025، ونتيجة للاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، توجّهت قوة إلى الشقة المذكورة وأوقفت في داخلها المدعو: غ. ن. (مواليد عام 2005، سوري).



وبتفتيش الشقة، تمّ ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة، ومن بينها أدوية باهظة الثمن.



وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن التحقيق لا يزال جاريا بإشراف القضاء المختصّ.