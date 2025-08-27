الأخبار
قوى الأمن توقف شخصًا في جونية بعد تورطه ببيع أونصات ذهبية مزيفة
أمن وقضاء
2025-08-27 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قوى الأمن توقف شخصًا في جونية بعد تورطه ببيع أونصات ذهبية مزيفة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات النّصب والاحتيال التي تطال المواطنين في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات، بتاريخ 05-08-2025، حول تعرّض المدعو (ا. ع. مواليد عام 1998، لبناني) لعمليّة احتياليّة، حيث قام شخصان ببيعه أونصات ذهبيّة بسعر متدنٍّ، وتبيّن له لاحقًا أنها مزيّفة.
باستماع إفادة المدّعي، صرّح أنّه اشترى أكثر من /70/ أونصة ذهبيّة مغلّفة بطريقة احترافيّة، وقام ببيع حوالَي /25/ منها لمتجرَين لبيع المجوهرات، وأن سبب تدني سعرها حسب ما تمّ إيهامه، أن شخصًا مديونًا يلعب الميسر ولديه أونصات من الذهب يريد رهنها، وأضاف أنه كان يستلم الأونصات منهما في مناطق ضبيه، يسوع الملك، عشقوت وفيطرون، وبعد أن اكتشف أحد أصحاب محلات المجوهرات أنها مزيّفة، قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعملية الاحتيال المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو:
ع. ا. (مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني)
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلّة جونية على متن دراجة آلية تم ضبطها، بعد أن جرى استدراجه إلى المحلة. بتفتيشه والدراجة، ضبطت /20/ أونصة من الذهب المزيّف ومسدس حربي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة شخص آخر على بيع المدّعي أونصات من الذهب المغشوش، وأنه لم يكن يعلم في بادئ الأمر أنها مزيّفة، وأنهما قد تعرّفا على شخص من أصحاب السوابق بجرم احتيال وسرقة، وبحجّة الضيقة المادية طلبا منه العمل لصالحه، حيث أخبرهما أنه استحصل على أونصات ذهبية بأعداد كبيرة وبحاجة لبيعها أو رهنها بطريقة احتيالية، وأن شريكه تمكّن من إقناع المدعي وتم بيعه الأونصات، وأنهما كانا يتقاضيان مبالغ مالية لقاء كل عملية بيع.
باستماع افادة أصحاب محلات المجوهرات، أكّدوا أنها كانت مغلّفة بطريقة احترافية ويصعب تمييزها، وقد أحضروا معهم الأونصات التي اشتروها وتم ضبطها.
عُرِضَت الأونصات المضبوطة على خبير في المجوهرات، وبعض فحصها من قبله بدقّة، تبيّن أن جميعها مزيّفة ومغلّفة بطريقة احترافية، وأنها قطع معدنية مطليّة بمادة ذهبية.
ضُبِطَت الأونصات المزيّفة، وأجري المقتضى القانوني بحق (ع. ا.)، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.
