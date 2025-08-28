بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر خطف مواطن بقوة السلاح في منطقة السان تيريز - الحدث، ونتيجة التتبُّع من قبل مديرية المخابرات، أوقفت دورية من المديرية في منطقة بئر العبد - الضاحية الجنوبية المواطن (م.ح.) لضلوعه في عملية الخطف. كما أوقفت المواطن المخطوف (ر.ت.) بعدما تبيَّن أنه مطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة دراجات نارية، إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات. وضبطت في حوزتهما مسدسًا وذخائر حربية.



وبحسب البيان، فإن دورية أخرى من المديرية أوقفت في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية المواطن (ع.غ.) لإطلاقه النار وتهديده المواطنين، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.



وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.