بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح

تم التداول عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخبرٍ حول "حصول جريمة قتل مروّعة في محلّة سن الفيل ناجمة عن اطلاق نار مباشر بهدف السرقة أدت الى وفاة أ.ب. فلسطيني الجنسية مواليد 1999".
يهمّنا أن نوضح أنّ هذا الخبر غير دقيق، فوفق تقرير الطبيب الشرعي لا يوجد اثار اطلاق نار… pic.twitter.com/AjJt5qO3GQ
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 29, 2025
