بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه تم التداول عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخبرٍ عن "حصول جريمة قتل مروّعة في محلّة سن الفيل ناجمة عن اطلاق نار مباشر بهدف السرقة أدت الى وفاة أ.ب. فلسطيني الجنسية مواليد 1999".



وأوضحت أنّ هذا الخبر غير دقيق، فوفق تقرير الطبيب الشرعي لا يوجد آثار اطلاق نار بل يوجد كسور بسبب اصطدام بجسم صلب مما أدى الى مفارقته الحياة، ويجري التحقيق من قبل فصيلة برج حمّود مع سائق الشاحنة الذي وقع الإصطدام معه لتحديد أسباب حصول الحادثة.



وقالت: "نرجو من الجميع توخّي الدقة في نشر المعلومات واستقاء المعلومات من مصدرها".