أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الارهابي بعد ان تم رصده داخل موقع مهم للتنظيم في المنطقة في جنوب لبنان.



🔸أنشطة العنصر الإرهابي شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2025

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على أحد عناصر "حزب الله" في منطقة النبطية.وقال أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله بعد أن تم رصده داخل موقع مهم في المنطقة في جنوب لبنان".