أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الارهابي بعد ان تم رصده داخل موقع مهم للتنظيم في المنطقة في جنوب لبنان.
🔸أنشطة العنصر الإرهابي شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2025
