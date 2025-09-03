الأخبار
"اليونيفيل": مسيّرات إسرائيلية ألقت أمس 4 قنابل بالقرب من قواتنا في هجوم يعد الأخطر منذ اتفاق تشرين الثاني
أمن وقضاء
2025-09-03 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"اليونيفيل": مسيّرات إسرائيلية ألقت أمس 4 قنابل بالقرب من قواتنا في هجوم يعد الأخطر منذ اتفاق تشرين الثاني
أعلنت "اليونيفيل" أن "مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت صباح يوم أمس، أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق".
وقالت في بيان: "يُعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي".
وأشارت الى أن "قنبلة واحدة سقطت على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالى 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة، لافتة الى أن المسيّرات شوهدت وهي تعود الى جنوب الخط الأزرق.
وقالت "اليونيفيل": "كان الجيش الإسرائيلي قد أُبلغ مسبقاً عن أشغال اليونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرق بلدة مروحين. وحرصاً على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس".
وشدد البيان على أن "أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي". وقال: "تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اليونيفيل
الجيش الإسرائيلي
قنابل
الخط الأزرق
