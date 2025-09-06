الأخبار
أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء بالدكوانة وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر

أمن وقضاء
2025-09-06 | 06:23
أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء بالدكوانة وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر

 صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، وبناءً لمعلومات توافرت عن بيع طوابع أميرية في السوق السوداء بقيمة تفوق قيمتها المحددة من وزارة المالية، داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة – مكتب المتن، بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢، ثلاثة مكاتب في محلة الدكوانة عائدة للمدعوَين اللبنانيين (س.ب) و(ق.ش.) و(ن.ط.).

وقد جرى ضبط كمية من الطوابع الأميرية، وخُتما مكتباهما بالشمع الأحمر، وتوقيف أصحابهما رهن التحقيق واخلي سبيلهما فيما بعد . وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدولة:

طوابع

السوق

السوداء

بالدكوانة

مكاتب

المتورطين

بالشمع

الأحمر

