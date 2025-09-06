صاروخ غير منفجر من مخلفات العدوان في يحمر الشقيف...

عثر على صاروخ غير منفجر من مخلفات الطيران الحربي الاسرائيلي، في أثناء أعمال إعادة إعمار أحد المنازل المهدّمة جراء العدوان على بلدة يحمر الشقيف، في النبطية.



وتم التواصل مع فرق الهندسة في الجيش اللبناني على أن تحضر إلى المكان لتفكيك الصاروخ والتعامل معه بما يضمن سلامة الأهالي والمنازل المجاورة.