قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف تزامنًا مع إنعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "في الساعة 14:30 من تاريخ اليوم الجمعة 12-9-2025، ستعقد جلسة مشتركة للجان النيابية في مجلس النواب لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء".



وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".