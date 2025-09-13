تدابير سير في منطقة وطى الجوز غدًا بمناسبة إقامة سباق رياضي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 14-9-2025، سيقام سباق رياضي Hannibal Race في منطقة وطى الجوز - كسروان".



وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية في المكان".