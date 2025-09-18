أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان



🔸اغار جيش الدفاع على عدة مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان في حزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.



🔸يواصل حزب الله الإرهابي محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان وخاصة تلك التابعة لوحدة قوة… pic.twitter.com/lgF6hG6gbP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 18, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان.وقال أدرعي في منشور عبر "إكس": "اغار الجيش على مستودعات أسلحة هدة تابعة لقوة الرضوان في حزب الله في منطقة جنوب لبنان".وأشار الى أن حزب الله يواصل محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية في جنوب لبنان وخاصة تلك التابعة لوحدة قوة الرضوان بهدف استهداف دولة إسرائيل.ولفت الى أن وحدة الرضوان خططت ودفعت على مدار سنوات بما يسمى خطة احتلال الجليل حيث تم القضاء على قادة الوحدة خلال شهر ايلول الماضي في بيروت خلال عملية سهام الشمال ومنذ ذلك الحين تحاول الوحدة اعادة اعمار قدراتها. تعمل قوات جيش الدفاع على مدار العامين الماضيين ضد محاولات الوحدة اعمار قدراتها من جديد.وأوضح انه قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص امكانية اصابة المدنيين شملت توجيه انذارات واستخدام انواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخبارية.وقال: "لقد زرعت المستودعات المستهدفة في قلب السكان المدنيين بما يشكل دليل آخر على استخدام حزب الله للسكان دروعًا بشرية لانشطة حزب الله من داخل المنشات المدنية".وأضاف: "شكل وجود الوسائل القتالية المستهدفة انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان معرضًا سكان المنطقة للخطر حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل".