مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة

أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليميّ أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة في محلة شحيم وهو المدعو ن. س. (مواليد عام 1980، لبنانيّ)

وبتفتيشه، عثر معه على مبلغ/1470/ دولارًا أميركيًا، وهاتف خليويّ.

كما أوقفت المفرزة أحد المطلوبين في محلة ذوق مكايل، ويدعى أ. د. (مواليد عام 1965، لبنانيّ) مطلوب بموجب قرار حبس بجرم عدم دفع نفقة، وهو على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” لون جردونيّ من دون لوحات ومن دون تسجيل.

وحدّدت مفرزة استقصاء جبل لبنان، بعد ادّعاء أحد المواطنين لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليميّ ضدّ مجهول بسرقة سيّارته نوع هيونداي لون أبيض من محلّة الجديدة- شارع الأنوار، مكان وجود السيّارة في محلة الشويفات- الطريق العام.

وأوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ السيارة كانت مركونة على جانب الطّريق، غير مقفلة، وزجاجها الأيسر محطّم، والعلبة خلف المقود مخلوعة.

فأودع الموقوفان مع المضبوطات والسيارة القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.