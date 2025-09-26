الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة

أمن وقضاء
2025-09-26 | 14:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة

أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليميّ أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة في محلة شحيم وهو المدعو ن. س. (مواليد عام 1980، لبنانيّ)

 

وبتفتيشه، عثر معه على مبلغ/1470/ دولارًا أميركيًا، وهاتف خليويّ.

 

كما أوقفت المفرزة أحد المطلوبين في محلة ذوق مكايل، ويدعى أ. د. (مواليد عام 1965، لبنانيّ) مطلوب بموجب قرار حبس بجرم عدم دفع نفقة، وهو على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” لون جردونيّ من دون لوحات ومن دون تسجيل.

 

وحدّدت مفرزة استقصاء جبل لبنان، بعد ادّعاء أحد المواطنين لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليميّ ضدّ مجهول بسرقة سيّارته نوع هيونداي لون أبيض من محلّة الجديدة- شارع الأنوار، مكان وجود السيّارة في محلة الشويفات- الطريق العام.

 

وأوضحت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ السيارة كانت مركونة على جانب الطّريق، غير مقفلة، وزجاجها الأيسر محطّم، والعلبة خلف المقود مخلوعة.

 

فأودع الموقوفان مع المضبوطات والسيارة القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

استقصاء

لبنان

مطلوبَين

للقضاء

وتضبط

سيارة

مسروقة

LBCI التالي
مياه الجنوب: تنظيف خطي الصرف الصحي الساحلي في صيدا والغازية
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-15

مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف شخصًا بجرم سلب ونشل وآخر لحيازته مسدسًا حربيًا ومواد مخدرة

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-01

مفرزة إستقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات عند مدخل مخيم صبرا-الرحاب

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-27

مفرزة إستقصاء البقاع توقف مطلوبين بجرائم سرقة في تعلبايا وجديتا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:04

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
09:17

اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
08:56

عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين

LBCI
أمن وقضاء
07:14

مداهمات في دار الواسعة... ومقتل مطلوب في العملية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:00

في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير

LBCI
أخبار دولية
16:35

عراقجي: إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونًا

LBCI
اقتصاد
02:15

جدول جديد لأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:56

باسيل: نحن تيار السلام في حال لبنان نال حقوقه واوقفت اسرائيل عدوانها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:12

واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:09

الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء

LBCI
أمن وقضاء
13:04

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:15

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
02:00

مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...

LBCI
أخبار لبنان
08:23

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
اقتصاد
02:56

رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
06:06

منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

LBCI
أخبار لبنان
08:56

عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين

LBCI
خبر عاجل
08:23

نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"

LBCI
حال الطقس
01:48

عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More