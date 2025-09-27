الأخبار
شرطة بلدية صيدا تواصل إزالة التعديات

أمن وقضاء
2025-09-27 | 04:27
شرطة بلدية صيدا تواصل إزالة التعديات

أعلنت بلدية صيدا في بيان أن شرطة البلدية تواصل تنفيذ حملات دورية لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في مختلف أحياء وشوارع المدينة بهدف إعادة النظام وتأمين حركة مرور سلسة للمشاة والسيارات، وحماية الأملاك العامة التي هي حق لكل أبناء المدينة.

واكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم المدينة، مثمنةً الجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر شرطة البلدية على مدار الساعة، رغم التحديات والضغوط اليومية التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم.

وشددت على أن أي تعد على الأملاك العامة يعد مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، داعيةً جميع المواطنين وأصحاب المصالح لأزالة أي مخالفة بشكل طوعي، والالتزام بالقوانين لما فيه مصلحة صيدا وأهلها، مؤكدةً أنها لن تتهاون في ملاحقة وإزالة أي مخالفة.

وأكدت أن حملات ودوريات الشرطة ستستمر بشكل دوري ودائم، لضمان تنظيم المدينة وحماية حق الجميع في استخدام الأملاك العامة.

وزارة الزراعة تتشدد في مراقبة الأحراج وتؤكد: لا تساهل مع التعديات
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-16

بلدية بيروت: إزالة التعديات عن أعمدة الانارة التابعة لبلدية بيروت

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-22

مياه لبنان الشمالي: إزالة التعديات عن نبع مار سركيس - إهدن بدأت

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-18

القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس

LBCI
أخبار دولية
2025-07-10

شرطة الجرائم المالية التركية اعتقلت رئيس بلدية منطقة سيلي شمال إسطنبول

LBCI
أمن وقضاء
03:21

وزارة الزراعة تتشدد في مراقبة الأحراج وتؤكد: لا تساهل مع التعديات

LBCI
أمن وقضاء
14:03

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة

LBCI
أمن وقضاء
13:04

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
09:17

اشتباكات عنيفة في بعلبك بين مطلوبين والجيش اللبنانيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:17

الجميل إلتقى عبد المسيح...

LBCI
أمن وقضاء
04:27

شرطة بلدية صيدا تواصل إزالة التعديات

LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل

LBCI
آخر الأخبار
04:18

"حزب الشعب الأوروبي - EPP " في الصيفي... والجميّل: ندعم رئيسي الجمهورية والحكومة في مسار بناء الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
15:56

باسيل: نحن تيار السلام في حال لبنان نال حقوقه واوقفت اسرائيل عدوانها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:12

واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:09

الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء

LBCI
أمن وقضاء
13:04

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير

LBCI
أخبار لبنان
08:23

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
06:06

منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

LBCI
أخبار لبنان
08:56

عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين

LBCI
خبر عاجل
08:23

نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"

LBCI
خبر عاجل
06:29

معلومات للـLBCI: إجتماع يعقد عند الثالثة بين رئيس الحكومة وكل من وزير الداخلية والدفاع والعدل على أن يليه لقاء تشاوري مع كافة الوزراء لمراجعة العمل الحكومي

LBCI
فنّ
15:00

في أجواء رومانسية بإيطاليا... دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ناصيف زيتون (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:47

حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية

