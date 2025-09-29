جريح في إشكال تخلله إطلاق نار في المية ومية

سمع إطلاق نار في مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا تبين انه ناجم عن اشكال أدى الى اصابة ف. م.، وهو عنصر في "أنصار الله".