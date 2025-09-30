الأخبار
أدرعي: قضينا على عنصرين في حزب الله

أمن وقضاء
2025-09-30 | 03:09
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي هاجم أمس في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد عباس شعشوع الذي شغل منصب مسؤول المدفعية في قطاع سحمر في حزب الله". 

وقال عبر "إكس: "خلال الحرب دفع المدعو شعشوع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقتيْ كريات شمونا وهضبة الجولان حيث عمل في الفترة الأخيرة على اعادة اعمار بنى تحتية في جنوب لبنان ودفع بمخططات ضد قواتنا". 

وأعلن أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى أمس على المدعو محمد حسين ياسين والذي عمل مسؤولا في وحدة المدفعية لمنطقة شقيف في حزب الله. وقال: "خلال الحرب روّج ياسين لمخططات عديدة ضد منطقة أصبع الجليل وكريات شمونا وعمل لاعادة اعمار قدرات الحزب في المنطقة ونقل وسائل قتالية إلى منطقة جنوب الليطاني". 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أدرعي

حزب الله

