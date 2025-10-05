الجيش: المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف "شاكر" يسلم نفسه

أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ مساءً، وبنتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف "شاكر" نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام ٢٠١٣.



وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.