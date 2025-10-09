إصابة شاب بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بليدا

أصيب شاب من بلدة بليدا الجنوبية اليوم جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، ما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله إلى مستشفى صلاح غندور لتلقي العلاج.



وقد حضرت الجهات المعنية وفتحت تحقيقًا في الحادث، فيما جدد الأهالي "مطالبتهم بضرورة إزالة هذه المخلفات التي تهدد حياة السكان، لا سيما في المناطق القريبة من الأراضي الزراعية".