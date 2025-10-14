ثلاث شقق تُستَخدَم لتوضيب وتخزين المخدِّرات وترويجها في الحدت... "المعلومات" كشفت هوية المتورّطين وأوقفتهم

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ثلاث شقق تُستَخدَم لتوضيب وتخزين المخدِّرات وترويجها في الحدت... "المعلومات" كشفت هوية المتورّطين وأوقفتهم
أمن وقضاء
2025-10-14 | 03:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ثلاث شقق تُستَخدَم لتوضيب وتخزين المخدِّرات وترويجها في الحدت... "المعلومات" كشفت هوية المتورّطين وأوقفتهم
توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتخزين وتوضيب المخدِّرات داخل شقق في محلة الحدت، ليصار إلى ترويجها لعدد من الزبائن في المحلة المذكورة ومحيطها.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويتهم وهم كل من:
-ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدِّرات
-ع. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)
-ز. أ. (مواليد عام 1987، لبنانية)
وبتاريخ 27-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول في محلة بوليفار كميل شمعون على متن دراجة آلية نوع “GR” لون أحمر تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطَين و/28/ طلقة صالحة للاستعمال. وبالتزامن، نفّذت دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزلَي الثاني والثالثة في محلة الحدت وأوقفتهما داخلهما. بتفتيش منازلهم، تم ضبط ما يلي:
-3 بنادق حربية مع 15 ممشط و549 طلقة صالحة للاستعمال
-خنجر لون أسود مع غلاف، وحقيبتَين قماشيّتَين
-6 علب وطبتان بلاستيكيّتان وكيس نايلون، بداخلها مادة الكوكايين
-حبوب مخدرة نوع ريفوتريل
-5 أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف
-كيس نايلون بداخله مادة الماريجوانا
-أدوات تُستَخدَم لتوضيب وتعاطي المخدِّرات.
-میزان حساس، جهاز DVR، مبلغ مالي، 14 هاتف خلوي، بطاقات هويات مزوّرة
وبالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بترويج المخدِّرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها، وأن المخدِّرات المضبوطة عائدة له، فيما اعترف الثاني والثالثة كلٌّ بما نُسِبَ إليه.
وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تُستَخدَم
لتوضيب
وتخزين
المخدِّرات
وترويجها
الحدت...
"المعلومات"
المتورّطين
وأوقفتهم
الجيش: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد اطلاقه النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في السعديات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-10
قوى الأمن: حسابا "إنستغرام" و"X" تعرضا للإختراق وقد تمت إستعادتهما بجهود الفرق التقنية المختصة في شعبة المعلومات والتحقيق جار لتحديد هوية المتورطين
آخر الأخبار
2025-09-10
قوى الأمن: حسابا "إنستغرام" و"X" تعرضا للإختراق وقد تمت إستعادتهما بجهود الفرق التقنية المختصة في شعبة المعلومات والتحقيق جار لتحديد هوية المتورطين
0
أمن وقضاء
2025-09-23
"المعلومات" تُلاحق مروجي المخدّرات وتوقف أحدهم في الدّكوانة...
أمن وقضاء
2025-09-23
"المعلومات" تُلاحق مروجي المخدّرات وتوقف أحدهم في الدّكوانة...
0
أمن وقضاء
2025-09-04
توقيف "PIPO" خلال ترويجه المخدّرات على متن سيارة في الغبيري
أمن وقضاء
2025-09-04
توقيف "PIPO" خلال ترويجه المخدّرات على متن سيارة في الغبيري
0
أمن وقضاء
08:34
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
أمن وقضاء
08:34
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:27
الجيش: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد اطلاقه النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في السعديات
أمن وقضاء
15:27
الجيش: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد اطلاقه النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في السعديات
0
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
0
أمن وقضاء
08:34
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
أمن وقضاء
08:34
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
0
أمن وقضاء
07:56
الأمن العام: المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين صباح الأربعاء المقبل
أمن وقضاء
07:56
الأمن العام: المرحلة الخامسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين صباح الأربعاء المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:44
معرض "حركات التجريد" في جامعة الروح القدس...
أخبار لبنان
08:44
معرض "حركات التجريد" في جامعة الروح القدس...
0
أخبار لبنان
2025-10-04
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
2025-10-04
معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية
0
أخبار دولية
2025-10-01
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
أخبار دولية
2025-10-01
وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
0
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
0
أخبار دولية
14:57
ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة
أخبار دولية
14:57
ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها
تقارير نشرة الاخبار
14:36
لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
14:30
شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
2
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
3
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
4
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
5
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
6
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
7
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
8
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More