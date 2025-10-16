الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام مُتفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز غدا
أمن وقضاء
2025-10-16 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام مُتفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز غدا
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية سيقومون بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الجمعة 17-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.
لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
تفجير
قذائف
وطى الجوز
التالي
تدابير سير اعتبارًا من صباح يوم الخميس ولمدّة 3 أيّام في الأوزاعي
غادرت ولم تعُد... قوى الأمن تعمم صورة ديانا الشّوشان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-13
تدابير سير في منطقة وطى الجوز غدًا بمناسبة إقامة سباق رياضي
أمن وقضاء
2025-09-13
تدابير سير في منطقة وطى الجوز غدًا بمناسبة إقامة سباق رياضي
0
آخر الأخبار
2025-09-29
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00
آخر الأخبار
2025-09-29
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00
0
أمن وقضاء
2025-09-17
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون
أمن وقضاء
2025-09-17
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون
0
آخر الأخبار
2025-09-11
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية حنوش - حامات ما بين الساعة 12:30 والساعة 16:00
آخر الأخبار
2025-09-11
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية حنوش - حامات ما بين الساعة 12:30 والساعة 16:00
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:26
تدابير سير اعتبارًا من صباح يوم الخميس ولمدّة 3 أيّام في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:26
تدابير سير اعتبارًا من صباح يوم الخميس ولمدّة 3 أيّام في الأوزاعي
0
أمن وقضاء
04:35
غادرت ولم تعُد... قوى الأمن تعمم صورة ديانا الشّوشان
أمن وقضاء
04:35
غادرت ولم تعُد... قوى الأمن تعمم صورة ديانا الشّوشان
0
أمن وقضاء
2025-10-15
رئيس الأركان تفقَّدَ قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة الزهراني - الجنوب
أمن وقضاء
2025-10-15
رئيس الأركان تفقَّدَ قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة الزهراني - الجنوب
0
أمن وقضاء
2025-10-15
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
2025-10-15
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:37
سلام: نعمل منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريباً
آخر الأخبار
05:37
سلام: نعمل منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية وإن شاء الله سيتحقق ذلك قريباً
0
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
0
اقتصاد
09:29
سلسلة اجتماعات لحاكم مصرف لبنان مع مسؤولي صندوق النقد الدولي
اقتصاد
09:29
سلسلة اجتماعات لحاكم مصرف لبنان مع مسؤولي صندوق النقد الدولي
0
آخر الأخبار
06:49
سلام: العودة والإعمار توأمان وهذا التزام مني وكونوا على ثقة من العودة القريبة الى بيوتكم
آخر الأخبار
06:49
سلام: العودة والإعمار توأمان وهذا التزام مني وكونوا على ثقة من العودة القريبة الى بيوتكم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
أخبار لبنان
09:05
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
4
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
5
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
6
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
7
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
8
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More