قوى الأمن: تفجير وتلف قذائف وأجسام مُتفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز غدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية سيقومون بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الجمعة 17-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.



لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.