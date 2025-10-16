في خطوة هي الأولى منذ العام 2017... جلسة إستماع لهانيبال القذافي غدا

في خطوة هي الأولى منذ العام 2017، تعقد في الساعة العاشرة والنصف من صباح الغد، جلسة إستماع لهانيبال القذافي، في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر، وذلك بعدما تقدم محاموه بطلب لإخلاء سبيله، وبعد إبلاغ هذا الطلب لعائلات المدعين، وقد أبدت عائلة الصحافي عباس بدرالدين عدم ممانعة في ذلك.



ووفق ما قالت منسقة فريق المحامين إيناس حراق للـLBCI، فإن القاضي زاهر حمادة سيستجوب القذافي الذي يعاني من صعوبات صحية، مشيرة إلى أن فريق المحامين عن القذافي تقدم بطلب إخلاء السبيل كون توقيفه منذ عشر سنوات من دون محاكمة تعسفي.

وذكرت أن فريق الدفاع رفع دعوى ضد الدولة اللبنانية في جنيف على هذه الخلفية، وهذا يعد معطى جديداً في القضية.