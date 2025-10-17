ناطور أوهم المالك بتعرّضه لسطو مسلّح... وشعبة المعلومات توقفه وشريكه وتعيد محتويات الخزنة المسروقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 03-10-2025، دخل مجهولٌ ملثّم، بواسطة الكسر والخلع، إلى "فيلا" في بلدة راس مسقا - الكورة، وسرَقَ محتويات خزنة بداخلها مبلغ 25000 دولارٍ أميركي وساعات يد ومجوهرات، وذلك بعد أن اعتدى بالضّرب على رأس الناطور، وتكبيله. وقُدِّرت قيمة المسروقات بحوالي 105،000 دولارٍ أميركيّ.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة الفاعلَين، وهما كلٌّ من:



- ح. ط. (مواليد العام 2004، لبناني) وهو الناطور



- ع. ش. ن. (مواليد العام 2001، لبناني).



وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بتاريخي 3 و 6-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفهما. وبتفتيش منزل الثاني في محلة باب الرمل، تم ضبط مبلغ 23900 دولار أميركي، وعقد وخاتمين والسّاعات المسروقة، كانت مخبّأة في حديقة منزله.



وبالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بأنه اتفق مع الثاني (صديقه)، لتنفيذ عملية السرقة، وذلك من خلال إيهام صاحب الفيلا بأنه قد تعرض للضرب والسطو المسلّح. واعترف الثّاني بما نُسب إليه.



وقد أعيدت المسروقات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وسُلّما إلى المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

