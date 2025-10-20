الأخبار
الجيش: تحرير مخطوفين عراقيين إثنين في مشاريع القاع وتوقيف سوريين لتورطهما في الخطف

أمن وقضاء
2025-10-20 | 10:31
الجيش: تحرير مخطوفين عراقيين إثنين في مشاريع القاع وتوقيف سوريين لتورطهما في الخطف
الجيش: تحرير مخطوفين عراقيين إثنين في مشاريع القاع وتوقيف سوريين لتورطهما في الخطف

نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيين المخطوفين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية.

 وكان المخطوفان استدرجا بتاريخ 1/9/2025 من مطار رفيق الحريري الدولي، ونقلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

وقد أوقفت المديرية السوريين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تحرير

مخطوفين

عراقيين

إثنين

مشاريع

القاع

وتوقيف

سوريين

لتورطهما

الخطف

