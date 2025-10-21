قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر

شهدت بلدة عنجر جريمة مروّعة راح ضحيتها س.د. (مواليد 1936)، فيما أُصيب شقيقها ب. د. (مواليد 1938) بجروحٍ خطرة، إثر تعرّضهما للطعن بالسكاكين خلال عملية سرقة استهدفت منزلهما في البلدة.



وتم نقلهما الى مستشفى البقاع والتحقيقات جارية.