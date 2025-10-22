الأخبار
شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة
أمن وقضاء
2025-10-22 | 04:20
شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات سرقة بطريقة احتيالية ينفذها مجهولون يقومون باستدراج ضحاياهم، من خلال إيهامهم بأنه لديهم "دولارات مجمدة" للبيع. وعند التقائهم بالضحية، يسرقون أموالها بطريقة احتيالية ويتوارون عن الأنظار.
وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة، وتوقيفهما.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويتيهما، وهما كل من:
ب. د. (مواليد عام 1999، لبناني) بحقه /11/ مذكرة عدلية بجرائم سلب بقوة السلاح، وسرقة، وتأليف عصابة خطف، ونصب واحتيال، وأسلحة وإطلاق نار
م. د. (مواليد عام 1994، لبناني) من أصحاب السوابق بقضايا تعاطي مخدرات، وترويج عملة مزيفة.
وبتاريخ 3-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بكمين في محلة ضهر الوحش، على متن سيارة نوع نيسان لون كحلي، تم ضبطها.
وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط مسدس حربي مع ممشط و/14/ طلقة نارية، وبطاقة ذاكرة USB، ومستندات وأوراق شخصية، وسلسال عدد /2/، وخاتم عدد/3/، "بلاك" عدد/2/، وقلادة، وساعة يد، مبلغ مالي، و/3/ هواتف خلوية.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تنفيذهما عمليات السرقة المذكورة، بطريقة احتيالية، ومنها: عملية بتاريخ 2025-07-05، حين أقدما على سرقة مبلغ مالي قدره /3،500/ دولار اميركي بطريقة احتيالية داخل محل معد لتحويل الأموال في عاليه، وأنهما كانا بصدد تنفيذ عملية نصب واحتيال أخرى في محلة ضهر الوحش، ولكن توقيفهما حال دون ذلك.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المعلومات
أفراد
عصابة
واحتيال
تستدرج
ضحاياها
وتوهمهم
دولارات
مجمدة
