الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش يحضر مناورة لفوج الحدود البرية الثالث في سهل الكنيسة - كفرقوق

أمن وقضاء
2025-10-23 | 12:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش يحضر مناورة لفوج الحدود البرية الثالث في سهل الكنيسة - كفرقوق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد الجيش يحضر مناورة لفوج الحدود البرية الثالث في سهل الكنيسة - كفرقوق

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل في سهل الكنيسة - كفرقوق (راشيا) مناورة لفوج الحدود البرية الثالث، تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها، في سياق العمليات التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمنع المساس بالأمن والحفاظ على الاستقرار.

وبعد المناورة، هنأ قائد الجيش العسكريين على احترافهم في تنفيذ المناورة، وأكد لهم ضرورة الحفاظ على الانضباط والجهوزية الدائمة من خلال التدريب المستمر، ما يعزز تماسك الوحدات العسكرية ويرفع مستوى احترافها في ظل المرحلة الحساسة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

رودولف هيكل

مناورة

فوج الحدود البرية الثالث

LBCI التالي
رئيس مركز الأمن العام في بعلبك وضع في تصرف المدير العام (الأخبار)
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

نتنياهو: القوات تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل "مناورة" برية

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-05

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة الكنيسة - كفرقوق

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-21

إجراء تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة الكنيسة – كفرقوق

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:04

إجراءات حازمة لأمن الدولة لمكافحة مخالفات المولدات في طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
09:48

تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية

LBCI
أمن وقضاء
06:57

الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

صدور مرسوم تعيين اعضاء المجلس العدلي...

LBCI
منوعات
06:46

دليل فوربس يكشف عن أفضل مطار وشركة طيران في العالم للعام 2025... إليكم التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
04:48

العبسي التقى فرعون: جناح متشدد يتمسك بالسلاح ويعرقل قيام الدولة

LBCI
موضة وجمال
14:32

حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إذا بقيت الدائرة ١٦... امتحان إنتخابي صعب في انتظار الماكينات الحزبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

إسرائيل تصعِّد من غزة إلى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
خبر عاجل
05:54

غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع

LBCI
منوعات
05:28

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

LBCI
خبر عاجل
06:21

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More