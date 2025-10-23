قائد الجيش يحضر مناورة لفوج الحدود البرية الثالث في سهل الكنيسة - كفرقوق

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل في سهل الكنيسة - كفرقوق (راشيا) مناورة لفوج الحدود البرية الثالث، تحاكي مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها، في سياق العمليات التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمنع المساس بالأمن والحفاظ على الاستقرار.



وبعد المناورة، هنأ قائد الجيش العسكريين على احترافهم في تنفيذ المناورة، وأكد لهم ضرورة الحفاظ على الانضباط والجهوزية الدائمة من خلال التدريب المستمر، ما يعزز تماسك الوحدات العسكرية ويرفع مستوى احترافها في ظل المرحلة الحساسة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.