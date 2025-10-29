وزارة التربية توضح حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون...

إثر الحادثة التي تعرض لها عدد من التلاميذ في مدرسة رفيق الحريري في عرمون، أوضح المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن "المدرسة المذكورة كانت قد استقدمت إحدى الشركات لوضع حبوب للقضاء على الفئران في خلال عطلة الصيف، حفاظًا على محتوياتها، وقد تم التخلص منها فور عودة التلاميذ الى المدرسة. لكن يبدو ان واحدة من هذه الحبوب كانت مخبأة بين الأعشاب قرب حوض للزراعة, فأمسكت بها تلميذة من صفوف الروضات وعبثت بها مع اثنين من رفاقها. وقد تنبهت معلمة الصف للأمر وأبلغت مديرة المدرسة التي سارعت بدورها فورًا، وكتدبير احترازي، إلى أخذهم للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم .وقد أظهرت النتائج أن حالة التلاميذ سليمة، وقد صادق عليها الطبيب الشرعي قبل خروجهم من المستشفى اليوم. وقد تابعت وزارة التربية الموضوع انطلاقًا من مديرة المدرسة مرورًا بالمعنيين وصولًا إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي التي أبدت حرصًا على سلامة التلاميذ وهي ستصدر تعميمًا للمدراس بوجوب توخي الحذر من أي أمور مشابهة قد تحدث، وضرورة أن تكون الوزراة على دراية بكل الإجراءات المتخذة داخل المدارس من صحة المياه وغيرها تداركًا لأي حوادث مماثلة".