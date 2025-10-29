توقيف سوري أعطى طفلًا حبوب كابتاغون في مشتى حسن

أوقفت القوى الأمنية شابًا من التابعية السورية في بلدة مشتى حسن في عكار أعطى طفلًا يبلغ من العمر 11 عامًا حبوب كابتاغون، وقام الأخير بإدخال هذه الحبوب المخدرة إلى مدرسته حيث ضبطها أستاذ الصف وسلمها إلى مدير المدرسة الذي ابلغ أهل الطفل بالأمر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وتقدم أهل الطفل بشكوى ضد السوري الذي تم توقيفه باشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار وبوشرت التحقيقات معه.