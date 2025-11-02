الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
أمن وقضاء
2025-11-02 | 13:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المرج – البقاع الغربي أحد مخيمات اللاجئين السوريين وأوقفت السوري (ا.ش.) وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًا وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.
كما دهمت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بر الياس – زحلة منزل السوري (ج.ق.) وأوقفته بجرم التعرض لدورية تابعة للمديرية بتاريخ 10/6/2025 في منطقة طبرجا - كسروان، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عملية
وتوقيف
سوريين
منطقتي
المرج
البقاع
الغربي
الياس
التالي
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
قوى الامن تعمم صورة سيّدة تجهل مكان اقامتها موجودة في مخفر قصر عدل طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-13
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
أمن وقضاء
2025-09-13
دهم معمل لتصنيع المخدرات في منطقة اليمونة - بعلبك وتوقيف أشخاص في منطقتي خلدة وعرمون
0
أمن وقضاء
2025-10-08
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
أمن وقضاء
2025-10-08
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
0
أمن وقضاء
2025-10-13
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في مناطق من قضاء كسروان
أمن وقضاء
2025-10-13
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في مناطق من قضاء كسروان
0
أمن وقضاء
2025-10-27
انتشال جثتين من نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي
أمن وقضاء
2025-10-27
انتشال جثتين من نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:47
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات
أمن وقضاء
13:47
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات
0
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
0
أمن وقضاء
10:22
سلسلة مداهمات للضابطة الجمركية في البقاع وضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والمقلدة والفاسدة
أمن وقضاء
10:22
سلسلة مداهمات للضابطة الجمركية في البقاع وضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والمقلدة والفاسدة
0
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:46
الوكالة الوطنية للإعلام: إستنفار للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة مقابل حي كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل إستدعى إستنفارًا للجيش اللبناني داخل الأراضي اللبنانية في المنطقة المذكورة حيث نشر آلياته وعناصره في المكان لبعض الوقت
آخر الأخبار
14:46
الوكالة الوطنية للإعلام: إستنفار للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة مقابل حي كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل إستدعى إستنفارًا للجيش اللبناني داخل الأراضي اللبنانية في المنطقة المذكورة حيث نشر آلياته وعناصره في المكان لبعض الوقت
0
فنّ
15:19
بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول
فنّ
15:19
بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول
0
أخبار دولية
15:37
الشرطة البريطانية تفرج عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ واقعة طعن في كامبريدجشير
أخبار دولية
15:37
الشرطة البريطانية تفرج عن أحد المشتبه بهما في تنفيذ واقعة طعن في كامبريدجشير
0
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
0
أخبار دولية
13:23
المتحف المصري الكبير... فصل جديد في حكاية مصر أم الدنيا
أخبار دولية
13:23
المتحف المصري الكبير... فصل جديد في حكاية مصر أم الدنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الـLBCI عند الموقع المستحدث للجيش اللبناني في بليدا ....من هنا توغل الجيش الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الـLBCI عند الموقع المستحدث للجيش اللبناني في بليدا ....من هنا توغل الجيش الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
13:08
واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟
أخبار لبنان
13:08
واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟
0
أخبار دولية
13:05
نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله
أخبار دولية
13:05
نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله
0
أخبار دولية
13:00
اتصال تحذيري من أميركا للعراق.. ومعلومات تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية
أخبار دولية
13:00
اتصال تحذيري من أميركا للعراق.. ومعلومات تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
3
أخبار دولية
00:17
ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي
أخبار دولية
00:17
ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي
4
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
5
صحف اليوم
00:56
تقرير الجيش اللبنانيّ “في غاية في الأهمية” والعين عليه (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:56
تقرير الجيش اللبنانيّ “في غاية في الأهمية” والعين عليه (الأنباء الكويتية)
6
خبر عاجل
06:47
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
خبر عاجل
06:47
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
7
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
8
خبر عاجل
03:13
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
خبر عاجل
03:13
وسائل إعلام رسمية نقلًا عن الرئيس الإيرانيّ: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More