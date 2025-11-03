الأخبار
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته

2025-11-03
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته

توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى آ. ز. (مواليد عام 2000، لبناني).

بتاريخ 17-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشيفروليه، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع شيفروليه بيضاء

بتفتيشه والسيارة، ضُبط بحوزته ما يلي

-6 أكياس نايلون مدوّن عليها “1 غرام رمل نت”

-3 أكياس نايلون مدوّن عليها “نت ملك”

-3 أكياس نايلون مدوّن عليها “أجنبي”

-35 كيس نايلون مدوّن عليها “باظ ملك”

-9 أكياس نايلون تحتوي مادة حشيشة الكيف

-3 أكياس نايلون تحتوي مادة ماريجوانا

- ظرفان من مادة دوريكسين

- مبلغ مالي وهواتف خليوية

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات في عدد من مناطق جبل لبنان.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

