الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته
أمن وقضاء
2025-11-03 | 02:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته
توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى آ. ز. (مواليد عام 2000، لبناني).
بتاريخ 17-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الشيفروليه، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع شيفروليه بيضاء
بتفتيشه والسيارة، ضُبط بحوزته ما يلي
-6 أكياس نايلون مدوّن عليها “1 غرام رمل نت”
-3 أكياس نايلون مدوّن عليها “نت ملك”
-3 أكياس نايلون مدوّن عليها “أجنبي”
-35 كيس نايلون مدوّن عليها “باظ ملك”
-9 أكياس نايلون تحتوي مادة حشيشة الكيف
-3 أكياس نايلون تحتوي مادة ماريجوانا
- ظرفان من مادة دوريكسين
- مبلغ مالي وهواتف خليوية
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات في عدد من مناطق جبل لبنان.
وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مروّج
مخدّرات
لبنان...
كميّة
بحوزته
التالي
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-09-16
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
2025-09-16
الجيش: توقيف مطلوبين وضبط كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
0
أخبار لبنان
2025-10-22
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
2025-10-22
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
0
أمن وقضاء
2025-09-25
الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة
أمن وقضاء
2025-09-25
الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة
0
أمن وقضاء
2025-10-13
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
أمن وقضاء
2025-10-13
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:15
مفرزة إستقصاء البقاع توقف بعمليتين أمنيتين 4 أشخاص بجرائم مختلفة
أمن وقضاء
05:15
مفرزة إستقصاء البقاع توقف بعمليتين أمنيتين 4 أشخاص بجرائم مختلفة
0
أمن وقضاء
04:38
الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
أمن وقضاء
04:38
الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
0
أمن وقضاء
04:27
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة
أمن وقضاء
04:27
الأشغال تواصل أعمال تحسين السلامة المرورية على طريق الصياد - شتورة
0
أمن وقضاء
13:47
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات
أمن وقضاء
13:47
تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-28
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
أخبار لبنان
2025-10-28
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
0
أمن وقضاء
2025-10-24
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
2025-10-24
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
0
أخبار دولية
08:08
مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب
أخبار دولية
08:08
مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب
0
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
0
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
0
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
0
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
0
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
3
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
4
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
6
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
7
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
8
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More