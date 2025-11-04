إصابة أربعة أطفال بانفجار قذيفة في بلدة سهلات الماء - الهرمل

انفجرت قذيفة في محيط منزل المواطن ص. ج. في بلدة سهلات الماء – قضاء الهرمل، ما أدى إلى إصابة اربعة أطفال.



وقد نقل الجرحى إلى مستشفى البتول في الهرمل في حين باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وظروف حصول الانفجار.