جريح خلال إشكال عائلي تطور إلى إطلاق نار في إيزال - الضنية

أصيب المدعو أ. ع. د. بطلقين ناريين من سلاح فردي في قدميه، خلال إشكال وقع مساء اليوم بين عائلتين في محلة الحروف في بلدة إيزال ـ الضنية، تطور إلى إطلاق نار من أسلحة حربية.



ونقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم. وأفيد بأنه بحالة صحية مستقرة.



وأشارت معلومات إلى أن أسباب الإشكال تعود إلى خلفيات ثأرية قديمة بين الطرفين.



وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث لكشف الملابسات وتوقيف المتسببين بالإشكال.