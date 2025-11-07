تدابير سير في محلة بشارة الخوري بسبب أعمال صيانة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن إحدى الشركات المتعهدة بدأت بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه في محلة بشارة الخوري - شارع عمر بن الخطاب، حيث سيتم منع مرور السير من تقاطع بشارة الخوري باتجاه عمر بن خطاب ومن تقاطع شارع الصلح بن يحي، وتحويلهما باتجاه جادة بشارة الخوري - شكري حماصني الشارع الرئيسي، اعتبارًا من الساعة 20:00 تاريخ اليوم 05-11-2025، لغاية الساعة 07:00 من يوم غد تاريخ 06-11-2025.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السلامة العامة، ومنعًا للازدحام.



