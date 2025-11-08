الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 8 / 11 / 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة راشيا الفخار- حاصبيا".