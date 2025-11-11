الأخبار
مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة
أمن وقضاء
2025-11-11 | 12:03
مفرزة استقصاء جبل لبنان تضبط 106 دراجات آلية مخالفة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه مع تصاعد نسبة الجرائم المرتكبة باستخدام الدراجات الآلية في الفترة الأخيرة، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، بتواريخ مختلفة وفي محلتي الضبية وجونية، من ضبط 106 دراجات آلية بأنواع مختلفة بسبب مخالفات متعددة.
وأفادت بأنه تم إيداع الدراجات المفرزتين المعنيتين بناءً على إشارة القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
