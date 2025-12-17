0min

الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات

أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني (أ. ح) بعد اعترافه بنشاطه بأعمال النشل والسرقة وكسر زجاج السيارات في محل جبيل قرب مستشفى سيدة مارتين، وتمت إحالته على القضاء المختص.