الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخَي 29 و30 /12 /2025، من الساعة 7.00 صباحًا حتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".