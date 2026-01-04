قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح

عمِّمت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخليّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود القاصر:

أحمد الهادي بن خضر خليل (مواليد عام 2010، لبنانيّ)

وأوضحت أنّه فُقد في تاريخ 3-1-2026، في محلّة الشيّاح- قرب بيروت مول في أثناء وجوده مع والدته وهي تتسوّق.

ولفتت إلى أنّه من ذوي الحاجات الخاصّة (أبكم)، ويعاني من مرض التوحّد وعدم الإدراك.

لذلك، طلبت قوى الأمن من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليميّ على الرقم 543256 – 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.