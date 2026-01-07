تعميم صورة مواطنة فقدت في محلة دوحة عرمون

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة ناهد أحمد حمودي (مواليد عام 1972، لبنانيّة)، التي فُقِدَت بتاريخ 5-1-2026 في محلة دوحة عرمون، ولم تَعُد حتى تاريخه. علمًا أنّها تعاني من اضطرابات نفسية.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 818503-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات".